Fabrizio Corona non è stato affatto tenero nei confronti di Nina Moric, dipingendola come una donna che ha bisogno d’aiuto. Lui crede che suo figlio Carlos non possa vivere con lei, perché non sarebbe in grado di fare la madre. Per questo, dopo varie vicissitudini ed episodi inquietanti raccontanti in diretta tv, il ragazzo sarebbe tornato a vivere dal padre.

Foto: Kikapress