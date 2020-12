Un Natale diverso per la Regina Elisabetta costretta ad annullare uno degli eventi più attesi a Buckingham Palace

Quello di quest’anno sarà senza ombra di dubbio un Natale diverso per tutti, anche per la Royal Family. La Regina Elisabetta ha dovuto annullare uno dei tradizionali eventi natalizi.

Natale in casa royal, la difficile rinuncia della regina Elisabetta

Nella tradizione inglese due settimane prima di Natale, c’è una cerimonia molto importante a Buckingham Palace. Si tratta di un evento dedicato al personale del palazzo in cui la Regina consegna loro dei doni.

Un tempo pare fosse proprio Sua Maestà a scegliere i regali da negozi selezionati come Harrods e Fortnums. Secondo una fonte anonima, un furgoncino carico di oggetti selezionati arrivava a palazzo. In questo modo la Regina poteva scegliere in tutta tranquillità i regali. Oggi pare se ne occupino due dipendenti dell’ufficio della sua segreteria privata.

Ma nel 2020 questa tradizione royal verrà in parte modificata. La Regina ha dovuto a malincuore annullare il tradizionale evento a causa della pandemia. Dalle cameriere ai valletti fino ad arrivare agli scudieri non verranno convocati dal Deputy Master of The Household in una delle sale di rappresentanza di Buckingham Palace.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i regali verranno comunque recapitati: ma a farlo non sarà la Regina in persona che non potrà accompagnare il gesto con le consuete frasi di rito. Ma le rinunce non finiscono qui. Pare infatti che tutti le feste siano state annullate, anche quelle nelle altre residenze reali.

Crediti foto@Kikapress