Uno scherzo di cattivo gusto per la Regina Elisabetta che scopre di essere 'morta' su Twitter: ecco cosa è successo

La Regina Elisabetta è morta. È ciò che hanno pensato numerosi utenti di Twitter quando, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, l’hashtag #ripQueenElizabeth è balzato in tendenza, soprattutto nel Regno Unito. In verità la sovrana gode di ottima salute per una donna della sua età, sebbene abbia potuto rischiare un infarto stamattina nel venire a conoscenza della diffusione di tale, infondata notizia sulla sua dipartita.

Lo scherzo su Twitter che fa morire la Regina Elisabetta

Che i sudditi siano preoccupati per la salute di Sua Maestà è del tutto legittimo: la Regina Elisabetta ha compiuto 94 anni il 21 aprile scorso. Quasi un secolo di vita, oltre metà del quale trascorso sul trono d’Inghilterra.

Nonostante l’età avanzata, la nonna di Henry e William è ancora molto attiva, sebbene negli ultimi mesi si sia dovuta isolare con l’amato consorte nel castello di Windsor a causa della pandemia da Covid-19. Il virus, tra l’altro, non ha risparmiato la Famiglia Reale visto che lo stesso Principe Carlo ne era stato contagiato. Ma anche lui, ad oggi, è guarito e sta bene.

Eppure, ogni tanto sui social c’è chi prova a diffondere la più macabra delle fake news, annunciando la morte di Elisabetta II. Proprio come avvenuto la notte scorsa.

Chi ha lanciato la boutade

Mentre Sua Maestà riposava nel suo letto, numerosi utenti di Twitter sono andati in apprensione dopo che l’hashtag #ripQueenElizabeth era balzato in tendenza. Nessun media locale però riportava notizie della dipartita dell’anziana sovrana, quindi ben presto si è capito che si trattava di un semplice scherzo.

Una boutade che sarebbe nata tra una comunità di fan del gruppo di musica pop britannica One Direction, e poi diffusasi a macchia d’olio grazie alla potenza del web. Non tutti hanno gradito la trovata sulla Regina Elisabetta, ritenendola di cattivo gusto.

Tra l’altro, pare che gli stessi fan della band, nei giorni scorsi abbiano lanciato anche altri due macabri hashtag #ripJeffBezos e #ripEllenDeGeneres. Ovviamente né il boss di Amazon né la conduttrice e attrice americana hanno lasciato questo mondo. Come la Regina Elisabetta, del resto.