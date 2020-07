La Regina Elisabetta è morta, ma non è vero

La Regina Elisabetta è morta. È ciò che hanno pensato numerosi utenti di Twitter quando, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, l’hashtag #ripQueenElizabeth è balzato in tendenza, soprattutto nel Regno Unito. In verità la sovrana gode di ottima salute per una donna della sua età, sebbene abbia potuto rischiare un infarto stamattina nel venire a conoscenza della diffusione di tale, infondata notizia sulla sua dipartita.

Foto: Kikapress