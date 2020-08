View this post on Instagram

The Skeletons in the Closet.. should be kept in the closet! Don’t you think 🤔?!? It’s Very bad taste to come out with private matters years and years after they happened, without consulting the people directly involved, it’s a verbal and psychological violence in my opinion , and a very cheap way to gain press and media attention 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼 Trovo che tirare fuori gli scheletri dagli armadi, dopo anni e anni di silenzio, senza consultarsi con i diretti interessati, sia di cattivissimo gusto, penso inoltre che sia un modo davvero poco Cristiano e denigrante usare questo tipo di argomento per far parlare di se e apparire su tutte le testate giornalistiche. La classe non è acqua gente.. puoi avere tutti i soldi e i follower che vuoi, ma la classe rimane sempre la classe e non è per tutti. Quello che hanno fatto Adriano e Claudia è una sorta di violenza psicologica, a una donna single, in un tristissimo momento di lutto con una famiglia gigante piena di bimbi e giovani.. 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 STOP 🛑 STOP ✋🏻 STOP 🛑👎🏼Che bruttissima cosa da fare. Wow! Hai vinto molleggiato. Che stile! 👎🏼👎🏼👎🏼 CON QUESTO CHIUDIAMO UN TRISTE SIPARIO SU QUESTA TRISTE RIVELAZIONE 🛑✋🏻🙌🏻👎🏼👎🏼👎🏼 @ornellamuti