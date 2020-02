Un giornalista accusa Harry e Meghan di parlare di Lady Diana per soldi: sfruttano il dolore per accumulare milioni?

Harry e Meghan nuovamente nella bufera mediatica dopo essere apparsi in un evento pubblico a Miami dove avrebbero parlato di Lady Diana. “Sfruttano la morte della principessa per fare i milioni” la dura accusa di un noto giornalista britannico.

Harry e Meghan sfruttano la morte di Lady Diana?

Dopo aver detto addio alla Famiglia Reale, i Duchi di Sussex sono apparsi insieme a un evento pubblico. La coppia ha infatti partecipato all’Alternative Investment Summit, un meeting organizzato a Miami dalla multinazionale JP Morgan.

Durante l’incontro, il fratello di William ha preso la parola per parlare di un tema a lui particolarmente caro, la salute mentale. Con Meghan ad ascoltarlo, Harry ha parlato del dolore che lo ha lacerato quando morì sua madre, Lady Diana.

Rivolgendosi molto francamente ai numerosi invitati all’esclusivo evento, ha detto che dopo il lutto, si è fatto aiutare da uno specialista, per accettare e superare la drammatica perdita.

Un discorso che ha commosso ma che secondo Piers Morgan, giornalista britannico, avrebbe fatto guadagnare un bel gruzzoletto alla coppia. Si vocifera una cifra compresa tra 500 mila e 1 milioni di dollari.

Anche il dolore ha un prezzo

Morgan ammette che ognuno di noi ha provato empatia per quel ragazzino che all’età di 12 anni ha perso la madre: chi non avrebbe voluto tendergli un abbraccio vedendolo camminare dietro quella bara?

Un dolore che come Harry lui stesso ha provato avendo perso il padre all’età di un anno e non c’è da vergognarsi se in quei momenti si chiede aiuto a uno specialista.

“Ma c’è una grande differenza tra parlarne per sensibilizzare l’opinione pubblica su problemi di salute mentale legati al dolore – e farlo privatamente per una grossa somma grassa a un gruppo di banchieri super ricchi, magnati di affari, politici e celebrità” scrive il giornalista sul Daily Mail.

Ha ragione Morgan? Harry e Meghan, liberi dai vincoli di Palazzo, stanno sfruttando la morte di Lady Diana per denaro?