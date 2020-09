Monica Vitti a causa di una malattia degenerativa è scomparsa dalle scene, ma l'attrice resta nel cuore di tutti gli italiani. Come sta oggi? La domanda rimbalza sui social

Indimenticabile protagonista della commedia italiana, Monica Vitti è scomparsa dalle scene costretta da un problema di salute: questo allontamento, volontario ma inevitabile, ha contribuito a consegnare la sua figura direttamente al mito.

Quando si pensa a Monica Vitti oggi nessuno immagina una donna anziana, provata da una malattia degenerativa, ma a tutti viene in mente la donna bellissima, ironica ed affascinante che abbiamo visto in capolavori sia comici che drammatici (“La ragazza con la pistola”, “Io so che tu sai che io so” e tantissimi altri).

Ci ha pensato la puntata di Techetechetè del 10 settembre a riaccendere l’affetto mai sopito del pubblico per Monica Vitti, dedicandole una bellissima retrospettiva con le sue interpretazioni migliori.

Quanto manca Monica Vitti.

Se qualcuno può, le dia un grande abbraccio#techetechete — francesco (@frankdanza) September 10, 2020

La prima cosa che ho pensato stasera vedendo #techetechete è stata che finalmente avevano dedicato una puntata tutta a Monica Vitti un'attrice unica per bravura simpatia e bellezza. Alcune sue interpretazioni sono state fenomenali secondo me. pic.twitter.com/yy7P7QPup0 — Crissy (@Crissy_rm) September 10, 2020

Monica Vitti protagonista di #Techetechete è un piccolo grande regalo, di questi tempi soprattutto…

❤ pic.twitter.com/qg1yIE7dVz — Loredana Ergasti (@LoredanaErgasti) September 10, 2020

Monica Vitti come sta? Le sue condizioni oggi

Monica Vitti è scomparsa da qualche anno dalla scena pubblica, colpita da una malattia degenerativa: è per questo che sui social in tanti si chiedono come sta, lei che è stata sempre “la più brava di tutte”, entrando nei cuori di tantissimi appassionati di cinema e teatro italiani.

Le rivelazioni di Roberto Russo sulle condizioni dell’attrice

La sua ultima apparizione in tv, in realtà, risale addirittura al 2002, quando partecipò alla prima teatrale di Notre Dame de Paris. Poi, solo silenzio e tante ipotesi più o meno fantasiose, come quella che la voleva ricoverata in una clinica Svizzera.

Fu il marito, il regista e fotografo Roberto Russo, a rompere il silenzio svelando la verità su come sta Monica Vitti: “Vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero di avere chiarito l’equivoco”.

Parole con le quali l’uomo spera di mettere fine per sempre alle fake news sul conto della moglie e di proteggerla da tante chiacchiere inutili.

Le rivelazioni di Catherine Spaak sulla Vitti

Oggi Monica Vitti ha 87 anni, da più di 15 non la vediamo in tv o in eventi pubblici. Dal 2003 non rilascia interviste, ma di lei si parla continuamente, soprattutto per il grande segno che ha lasciato nel pubblico.

Recentemente, ha fatto riferimento a lei Catherine Spaak, che con la Vitti collaborò nel film Scandalo segreto del 1989, dove notò già le prime avvisaglie della malattia…

“Aveva dei vuoti di memoria, cambiava le battute, iniziò ad essere diversa dalla Monica che conoscevo”, ha dichiarato in un’intervista a I Lunatici di Radio 2.

“Io e Monica ci frequentavamo al di là del lavoro – continua la Spaak – all’epoca abitavamo vicine, era una donna divertente, molto simile ai suoi personaggi, una donna deliziosa, ironica, imprevedibile, molto gentile. Di lei ho un bellissimo ricordo. Sul set capii che non stava benissimo”.

Insomma, anche se non sappiamo molto su come sta Monica Vitti, che dagli anni ‘80 si è trasformata in un personaggio schivo e praticamente irraggiungibile. Siamo però certi che, nonostante la malattia, sia accudita con amore dal marito.

Foto: Kikapress