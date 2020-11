Michelle Hunziker sta conducendo, con grande successo, la nuova edizione di All Together Now su Canale 5: stavolta è sola alla guida del programma, perchè […]

Michelle Hunziker sta conducendo, con grande successo, la nuova edizione di All Together Now su Canale 5: stavolta è sola alla guida del programma, perchè il partner J-Ax è passato nella giuria insieme ad Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

Michelle Hunziker Ambra Angiolini, prova trucco in diretta

Nonostante il grande impegno per All Together Now, Michelle ha trovato comunque il tempo per una diretta su Instagram con l’amica Ambra Angiolini, incentrata sui prodotti Goovi, la linea che la Hunziker produce e sponsorizza da un po’. Tra uno scherzo e l’altro Ambra, che ha mostrato orgogliosa il suo albero di Natale già pronto, si è truccata con una palette occhi della Goovi.

La prova trucco fra Ambra e Michelle è realmente divertente: Ambra ha seguito le indicazioni dell’amica in diretta, ma ha finito per usare troppo ombretto nero e fra un cagnolino che abbaiava e l’altro, le due hanno riso molto e fatto divertire chi le seguiva in collegamento.





Quella fra Ambra e Michelle è un’amicizia che va avanti da tempo e spesso sui social hanno dato vita a simpatici siparietti come questo: ricordiamo in particolare la volta in cui Michelle mostrò ai suoi follower il dettaglio di casa sua a Bergamo e Ambra commentò “Siete un piccolo Stato ospite in Italia… tipo San Marino!”

D’altronde sia Ambra che Michelle sono molto ironiche ed autoironiche: siamo certe che quando si incontrano per bere un caffè le risate non mancano.