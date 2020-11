La prova trucco fra Ambra e Michelle è realmente divertente: Ambra ha seguito le indicazioni dell’amica in diretta, ma ha finito per usare troppo ombretto nero e fra un cagnolino che abbaiava e l’altro, le due hanno riso molto e fatto divertire chi le seguiva in collegamento.

Quella fra Ambra e Michelle è un’amicizia che va avanti da tempo e spesso sui social hanno dato vita a simpatici siparietti come questo: ricordiamo in particolare la volta in cui Michelle mostrò ai suoi follower il dettaglio di casa sua a Bergamo e Ambra commentò “Siete un piccolo Stato ospite in Italia… tipo San Marino!”