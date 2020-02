Meghan Markle mostra il video ‘censurato’ da Buckingham Palace

Meghan Markle pubblica sui social network un video che era stato censurato da Buckingham Palace. Ecco che cosa mostrava il filmato.

L’addio alla Famiglia Reale sembra aver fatto un gran bene a Meghan Markle dato che, dopo aver preso ufficialmente le distanze da Buckingham Palace, ha fatto su Instagram un’uscita decisamente inaspettata, pubblicando un video che era stato ‘censurato’ dallo staff di casa Windsor. Ma cosa conterrà mai questo filmato di tanto scandaloso?

Meghan Markle pubblica un video censurato da Buckingham Palace

Andiamo con ordine. La Duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram un breve filmato nel quale la si vede chiacchierare con Edward Enninful, il caporedattore della nota rivista Vogue. Il video è stato girato in occasione della pubblicazione del numero di Settembre 2019, quando il magazine si è focalizzato su una serie di donne portatrici di cambiamento, tra le quali figura appunto la moglie del Principe Harry.

Questo breve video di Meghan Markle era però stato ‘censurato’ da Buckingham Palace, che ne aveva vietato la diffusione considerandolo “troppo casual” e quindi inadatto ad essere pubblicato.

Meghan si riappropria della comunicazione e manda un messaggio alla Royal Family

Nel filmato, ovviamente, non c’è nulla di scandaloso, ma si vedono la Markle e il giornalista seduti su un divanetto che parlano in maniera piuttosto informale. I due appaiono rilassati mentre chiacchierano amabilmente, con tanto di risate divertite, facendo riferimento al lavoro svolto insieme per Vogue.

Un gesto meramente simbolico, dunque, quello di Lady Sussex. Pubblicando il video ‘censurato’ da Buckingham Palace, Meghan Markle ha infatti mostrato al mondo intero che ora è lei ad avere in mano le sue scelte comunicative, senza bisogno di alcuna mediazione (ed imposizione) da parte del palazzo. Una vera e propria riappropriazione di sé stessa. Una forte presa di posizione che, lo sappiamo, non farà certo piacere alla Royal Family. Che sia solo il primo di tanti sassolini che la bella Meghan è pronta a togliersi dalla scarpa?

Foto: Kikapress