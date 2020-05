Meghan e Harry foto social sparisce misteriosamente. Cosa sta nascondo la coppia "royal"? La foto pubblicata per sbaglio sui social lo rivela

Ci sono una serie di interrogativi che da tempo girano intorno alla coppia reale / non-reale formata dal Principe Harry e Meghan Markle.

Meghan e Harry foto social sparisce misteriosamente

Come e dove stanno vivendo, come procedono le cose, se ce la faranno a mantenere fede alla loro decisione di allontanamento dalla casa reale e così via. Sono interrogativi che riguardano non solo la loro vita quotidiana, ma anche quella futura e come si comporteranno sui social.

Se poco tempo fa esperti di famiglia reale ci preparavano a un utilizzo dei social più posato da parte dei due, costretti oltretutto ad abbandonare quello ufficiale precedentemente posseduto, nelle ultime ore è stato lo scivolone di un dipendente della Crisis Text Line di Atlanta in Georgia, Ricky Neal, a catalizzare l’attenzione.

Associazione che si occupa della salute mentale, la Crisis Text Line ha spesso avuto il supporto della famiglia reale, non solo di Harry e Meghan, ma ciò che è successo ha messo in cattiva luce un suo dipendente, Ricky Neal, che non ha rispettato le regole base della privacy.

Harry e Meghan dove vivono?

Ma andiamo con ordine.

In tempo di coronavirus, con difficoltà di riunioni “fisiche”, in molti hanno optato per l’utilizzo di zoom, una delle tante piattaforme che consente meeting virtuali con contemporaneo coinvolgimento di decine di utenti. Tra questa, c’è la Crisis Text Line, molto attiva nella raccolta fondi per aiutare l’emergenza covid19, che in una delle sue riunioni ha coinvolto Harry e Meghan.

Fin qui nulla di grave, i problemi sono arrivati in un secondo momento, quando l’entusiasta Ricky Neal, uno dei dipendenti della charity, in uno slancio ha deciso di fare un bello screenshot alla videochat con Harry e Meghan in bella vista e regalarla al mondo intero su instagram.

Non è che tutti i giorni Meghan e Harry capitino negli staff meeting e si complimentino per il lavoro che fai!

Ha scritto l’uomo.

Certamente non capita tutti i giorni di fare una videochat con due reali così in vista che si complimentano con te, certamente è una di quelle cose che racconteresti a tutti… ma se buonsenso e regole della privacy suggeriscono di chiedere sempre prima l’autorizzazione ai diretti interessanti, quando si tratta di Harry e Meghan, la situazione di fa più grave.

La foto, poi cancellata, in poco tempo ha fatto il giro del mondo mostrando l’abitazione dei due e confermando che la loro residenza attuale è quella di Tyler Perry a Los Angeles.