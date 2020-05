Harry e Meghan casa a Los Angeles. Dove vivono Meghan e Harry?

Ci sono una serie di interrogativi che da tempo girano intorno alla coppia reale / non-reale formata dal Principe Harry e Meghan Markle.

Come e dove stanno vivendo, come procedono le cose, se ce la faranno a mantenere fede alla loro decisione di allontanamento dalla casa reale e così via. Sono interrogativi che riguardano non solo la loro vita quotidiana, ma anche quella futura e come si comporteranno sui social.