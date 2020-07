Luì e Sofì intervengono su Instagram per smentire la fake news che li riguarda: i Me contro te non si sono lasciati! Ecco cosa hanno detto ai fan

La notizia aveva presto il giro del web allarmando i loro giovani fan: i Me contro Te si sono lasciati. La pagina Instagram della celebre coppia di YouTuber amatissima dai bambini è stata inondata di commenti e messaggi. Poi è arrivata la smentita dei diretti interessati. Luì e Sofì si sono mostrati insieme, rassicurando tutti sulla solidità del loro sentimento.

I Me contro Te si sono lasciati?

È stata una vera e propria fake news quella confezionata sui Me Contro te, che dunque non si sono lasciati. Luigi Calagana e Sofia Scalia, noti al pubblico dei più piccoli come Luì e Sofì hanno smentito la fine della loro storia d’amore, che dura dal 2012.

Il 28enne e la 23enne hanno pubblicato un video nelle IG Stories, in cui appaiono più innamorati che mai. E per essere certi che nessuno si perdesse l’importante comunicazione, hanno condiviso anche un post. Nella foto, la coppia, idolo dei giovanissimi, è ritratta in un tenero abbraccio, mentre si guardano l’uno negli occhi dell’altra.

“In questi giorni una fake news diceva che ci siamo lasciati e voi vi siete preoccupati moltissimo, vogliamo rassicurarvi dicendo che NON È VERO! Ricordate che noi i siamo Me contro Te e non esiste un ME senza TE” hanno scritto per la gioia dei loro fan.

Un fenomeno web

Luì e Sofì si sono conosciuti 8 anni fa e da allora non si sono più lasciati. Lei aveva 15 anni quando ha incontrato lui grazie a suo cugino. “È un giorno l’ho incontrata e mi sono innamorato follemente. È stato un colpo di fulmine. Almeno per me…” ha raccontato il 28enne a TV Sorrisi e Canzoni.

I due sono divenuti famosi grazie al loro canale YouTube dedicato ai bambini. I loro video hanno conquistato l’interesse dei più piccoli e in poco tempo sono diventati delle vere e proprie star.

Un fenomeno che dal web è approdato in tv e al cinema, con tanto di merchandising a loro dedicato. Non c’è bambino sotto i 10 anni che non li conosca. E ora che i Me contro Te hanno smentito di essersi lasciati, i loro piccoli fan hanno tirato un gran bel sospiro di sollievo.