Me contro Te si sono lasciati?

Nella foto, la coppia, idolo dei giovanissimi, è ritratta in un tenero abbraccio, mentre si guardano l’uno negli occhi dell’altra. “In questi giorni una fake news diceva che ci siamo lasciati e voi vi siete preoccupati moltissimo, vogliamo rassicurarvi dicendo che NON È VERO! Ricordate che noi i siamo Me contro Te e non esiste un ME senza TE” hanno scritto per la gioia dei loro fan.

Foto: Kikapress