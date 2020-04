Marco Carta è stato colpito da un terribile lutto in famiglia: è scomparsa sua nonna Elsa, alla quale il cantante era molto legato.

Marco Carta ha avuto un terribile lutto in famiglia: è venuta a mancare sua nonna Elsa. Alla donna, il cantante di Amici era molto legato e la sua perdita lo ha colpito pesantemente, come si nota dalla meravigliosa dedica che le ha fatto sui social network.

Il lutto di Marco Carta: è venuta a mancare sua nonna

Al momento Marco Carta si trova in quarantena nella sua casa di Cagliari, ed è da lì che ha fatto sapere di aver perso la nonna. Una persona importantissima per lui, che lo ha guidato con attenzione e premura dopo la morte dei genitori. Suo padre (che il cantante non ha mai conosciuto) morì quando Marco aveva solo 8 anni, mentre sua madre quando ne aveva 10.

Conoscendo questa storia, capiamo bene perché l’artista ha condiviso sui social un filmato e un messaggio capaci di spezzare il cuore per la loro tenerezza.

Il commovente video dedica del cantante alla nonna scomparsa

Marco ha infatti reso pubblico un video registrato lo scorso Natale, nel quale lo si vede scherzare amabilmente con la donna. Uno scambio di sguardi dolci e sorrisi, ben sottolineato dal “Sei fantastica, lo sai che ti voglio bene”, pronunciato dal cantante.

Ma è il messaggio scritto su Instagram da Marco Carta e firmato “La tua famiglia”, quell’ultimo saluto alla nonna, a colpire veramente al cuore di tutti: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.

Foto: Kikapress