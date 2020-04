Lutto per Marco Carta: è morta sua nonna Elsa

Ma è quell’ultimo saluto alla nonna scritto da Maro a colpire veramente al cuore di tutti: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso. Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”.

foto: Kikapress