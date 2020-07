Una donna insulta Mara Venier su Instagram ma la conduttrice replica in modo colorito all'hater che ha criticato la sua forma fisica

Botta e risposta tra Mara Venier e un utente che critica la sua forma fisica su Instagram. La conduttrice si è mostrata sui social finalmente senza stampelle né gesso al piede, ma qualcuno non perde occasione per sferrare un velenoso attacco. Zia Mara però replica piccata al solito hater e se ne infischia delle critiche.

Mara Venier criticata su Instagram sbotta contro l’hater

La padrona di casa di Domenica In ha condiviso con i fan la gioia di tornare a camminare normalmente. La frattura al piede – che non l’ha fermata al lavoro – è finalmente guarita e ora Mara Venier può godersi le vacanze in totale libertà.

“Dopo due mesi piano ….piano …faccio i primi passi” scrive con entusiasmo la conduttrice nel post pubblicato su Instagram. I fan hanno gioito con lei e anche molti colleghi Vip si sono rallegrati per il recupero della sua forma fisica. Incredibilmente però anche in questa occasione non sono mancate le critiche, ma la conduttrice ha replicato – in modo colorito – ai suoi detrattori.

Il commento e la replica

“Mara era bella, adesso arrivata a 70 anni meglio coprirsi se non hai più niente di bello da mostrare. Questo vale per tutte” ha scritto una utente.

Mara Venier, che di solito su Instagram non le manda a dire, ha risposto alla sua hater in modo deciso: “Perché non va leggermente affanc**o. Io sono orgogliosa dei miei anni”.

La follower non si è abbattuta e ha continuato: “Grazie, sempre molto educata. Non era un insulto, ma ti riveli per quelli che sei col cuore”. Zia Mara, allora, ha ribadito il concetto, nell’eventualità non fosse chiaro: “Vai affanc**o”.