Mara Venier si rompe il piede, Barbara D'Urso si ustiona la mano: non c'è pace per le signore della domenica. Ecco cosa è successo

Le signore della domenica sono infortunate. Dopo Mara Venier col piede ingessato, arriva Barbara D’Urso con la mano fasciata. La conduttrice Mediaset ha voluto condividere con i fan l’incedente domestico che le ha causato una brutta ustione sul palmo, parlandone in un video su Instagram. Non sono mancati messaggi di solidarietà, un po’ di ironia e qualche commento piuttosto singolare…

Barbara D’Urso come Mara Venier: andrà in onda con la mano fasciata

Ci ha pensato un po’ prima di raccontare ai follower dell’infortunio, ma poi si è fatta forza e, sorseggiando, del buon vino bianco, ha deciso di registrare un video.

Barbara D’Urso si è infortunata, proprio come successo alla sua collega Mara Venier. Mentre quest’ultima sta conducendo Domenica In col piede ingessato, Carmelita si presenterà a Live Non è la D’Urso con una mano fasciata.

La conduttrice napoletana ha spiegato di essersi provocata una brutta ustione e di assumere antidolorifici. La fasciatura dovrà tenerla per un po’ e quindi domenica sera condurrà con la mano bendata.

I commenti degli utenti

Non è chiaro come si sia fatta male, probabilmente in cucina mentre realizzava una delle sue famose ricette. Sta di fatto, che proprio come Mara Venier, anche Barbara D’Urso sarà costretta a condurre il suo programma pur non essendo in piena forma.

Molti utenti, dopo la diffusione del video su Instagram, hanno rivolto messaggi di affetto e solidarietà alla conduttrice. Non sono però mancati commenti ironici e allusioni pesanti.

Qualcuno ad esempio ha insinuato: “Lo fai perché sei gelosa di Mara Venier, sei patetica”. Parole ingenerose e certamente fuori luogo, che altri utenti non si sono sottratti dal condannare.

“Ma i commenti negativi perché?” si chiede ad esempio qualcuno. “Chi gode del male altrui, non ha una vita felice, è evidente” osserva un altro utente.