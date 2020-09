Fuori dalla tv ma ancora dentro il vortice delle polemiche. Lorella Cuccarini, dopo essere stata criticata per le sue posizioni politiche (sovraniste), sembra manifestare pure posizioni negazioniste. Idee, cioè, che ritengono la pandemia da Covid una farsa e ritengono che le norme anti-contagio siano una dittatura sanitaria. Un utente ha infatti scovato il like della conduttrice a un articolo che giustifica la manifestazione di sabato scorso a Roma.

Nei giorni scorsi la capitale ha ospitato una manifestazione di piazza organizzata dai cosiddetti negazionisti. Persone che rifiutano le restrizioni imposte per contenere il contagio da Covid-19. Se ne è parlato molto e quasi tutti gli esponenti politici ne hanno preso le distanze.

Su un sito web, però, una partecipante all’evento ha voluto spiegare le sue ragioni, respingendo quella pesante etichetta. Il raduno di Roma, per la signora autrice della lettera, è stata semplicemente “una manifestazione organizzata da mamme e nonne desiderose di affermare che i figli non sono dello stato e contrapporsi all’invadenza dello stato con la scusa della salute pubblica”.

L’articolo è stato condiviso sui social, ricevendo il like anche da Lorella Cuccarini, che è stata tacciata di negazionismo.

A rendere pubblico il gesto della conduttrice è stato un utente che pubblicato lo screenshot di quel like.

“Perché Lorella Cuccarini ha meritato di non essere più a La Vita in Diretta? Perché sostiene anche il negazionismo sul #covid. Con che faccia intervistava il nostro sindaco di Lucca che le raccontava il suo dramma e la sua lotta per guarire? Che credibilità ha questa donna?” ha cinguettato.