Monta il gossip sui presunti flirt di Stefano De Martino: lui smentisce le indiscrezioni e Belen replica così su Instagram

Vorrebbe riservatezza sulla sua vita privata, ma più tenta di salvaguardare la sua privacy, più il gossip impera. Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, Stefano De Martino sarebbe tornato a godersi la vita tra mare, discoteche e ragazze. Un vero rubacuori lo descrive Gabriele Parpiglia in un articolo su Giornalettismo. Ma lui, attraverso il suo ufficio stampa, smentisce i flirt che gli vengono attribuiti, nonostante l’autore dell’articolo pare sia bene informato sulla nuova vita del conduttore di Made in Sud. E Belen? Ufficialmente nessuna reazione, ma quei messaggi su Instagram sembrano comunque voler dire qualcosa…

Stefano De Martino ha già dimenticato Belen Rodriguez?

Stefano De Martino se la starebbe spassando a Napoli, dove si è trasferito dopo la rottura con Belen Rodriguez, che è rimasta a Milano tra l’affetto dei suoi cari. Nella città partenopea, l’ex ballerino di Amici pare si stia godendo la sua nuova condizione da single: tra gite in barca e serate in discoteca, si starebbe dividendo anche tra due ragazze.

Il sempre ben informato Parpiglia, sostiene che Stefano abbia fatto perdere la testa a due donne, la mora Maria e la bionda Sara, entrambe conosciute dietro le quinte di Made in Sud. L’ufficio stampa di lui smentisce ma il giornalista insiste: è sicuro delle sue fonti. Non solo: Parpiglia va oltre e svela i nomi di tutte le donne che in passato avrebbero avuto una storia con De Martino.

La reazione di Belen

Dopo la pubblicazione delle nuove indiscrezioni sulla vita di Stefano De Martino, chi si aspettava qualche dichiarazione da parte di Belen Rodriguez è rimasto deluso.

La showgirl argentina però ha seminato indizi, messaggi subliminali sulla pagina Instagram che sembrerebbero delle vere e proprie repliche implicite. Nelle sue IG Stories, ad esempio, ha scritto: “L’amore è per la gente vera”.

Insomma, Stefano e Belen continuano a far parlare di loro e l’estate è appena iniziata: non staranno partecipando a Temptation Island (come sognato da Maria De Filippi) ma ci stanno regalando comunque tanto gossip…