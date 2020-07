Stefano De Martino se la spassa senza Belen?

Nei giorni scorsi, si è parlato con insistenza di un flirt tra una ballerina di Made in Sud di nome Maria e Stefano De Martino. Qualcuno ha associato la ragazza a Maria Rosaria Leone che però è da anni che non lavora più in televisione. Lei, che oggi fa la mamma quasi a tempo pieno, ha smentito le voci sul suo conto con un messaggio pubblicato nello IG Stories: “Sta girando questa notizia da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po’ di like e notorietà… ah questi “giornalisti”. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito”.

Foto: Ufficio Stampa Dario Sardonè