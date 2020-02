Lady Diana, il messaggio inedito per William e Harry: cosa aveva previsto per i figli

Spunta una lettera segreta di Lady Diana per i figli. A pubblicarla il suo ex maggiordomo su Instagram. Ecco cosa scriveva nel 1995 la Principessa a William e Harry

La Famiglia Reale inglese non sta attraversando un periodo felice. La decisione di Harry e Meghan di rinunciare ai titoli, rivendicando maggiore indipendenza, ha messo in crisi anche i rapporti familiari. Legami che si erano già incrinati, a dire il vero, dopo l’arrivo a Palazzo dell’ex attrice americana. Lo stesso Harry si è allontanato da suo fratello William, dopo essere stati inseparabili da sempre. E proprio in questi giorni così delicati per i Windsor, spuntano le parole di Lady Diana sugli adorati figli.

Quel biglietto di Lady Diana per i figli

A pubblicare il biglietto inedito della compianta principessa è il suo ex maggiordomo, Paul Burrell. L’uomo ha condiviso una foto di Lady Diana insieme ai figli e il testo autografo affidatogli dalla donna nel 1995.

“Ora che Harry, Meghan e Archie intraprendono una nuova vita, mi vengono in mente alcune parole toccanti che la principessa Diana mi ha scritto molti anni fa. Sono le parole d’amore incondizionato di una madre che sono appropriate oggi come lo erano quando le scrisse più di 24 anni fa” scrive l’uomo nel post.

Poi le toccanti parole di Lady D per Harry e William: “Amo i miei ragazzi da morire e spero che i semi che ho piantato crescano e portino la forza, la conoscenza e la stabilità necessarie”.

Harry e William sempre più lontani

Se da una parte, lo stesso Burrell è certo che se fosse in vita, Lady Diana apprezzerebbe l’atteggiamento anticonvenzionale di Meghan Markle, dall’altra bisogna ammettere che la principessa soffrirebbe nel vedere i figli lontani come non mai.

È innegabile che da quando Harry si è sposato, i rapporti con il resto dei Windsor si siano raffreddati. È con il fratello maggiore, William, però che il clima si è fatto particolarmente teso e glaciale.

Oggi che i Duchi di Sussex hanno deciso di abbandonare la Royal Family, tutto sembra precipitare: colpa delle ambizioni politiche di Meghan?

Un intreccio di situazioni e misteri che è ben lontano dall’essere districato, ma che di certo non avrebbe fatto piacere a Lady Diana, legata come era ai suoi due figli.