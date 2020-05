John Peter Sloan, il suo ultimo video prima della improvvisa scomparsa: cosa aveva promesso ai suoi fan

John Peter Sloan ci ha lasciato improvvisamente a 51 anni: sul web spunta il suo ultimo video, comparso appena 5 giorni prima del tragico evento.

John Peter Sloan, l’attore comico e celebre insegnante d’inglese britannico, ci ha lasciati a 51 anni, il 25 maggio 2020: su Internet spuntano i suoi ultimi post e il suo ultimo video prima di questo dramma improvviso, che con il suo stile inconfondibile ce lo fanno ricordare con ancora più affetto.

Addio a John Sloan, che ha insegnato inglese a tutta Italia

Molti di noi lo ricordano per i suoi spettacoli educativi che, con quel tratto di commedia, miravano ad insegnare l’inglese in maniera divertente. I suoi spettacoli e i suoi corsi, sempre molto seguiti ed apprezzati, sono stati il suo marchio di fabbrica, il simbolo di una verve inglese che lo ha sempre contraddistinto.

Con il suo metodo, John Peter Sloan ha insegnato l’inglese praticamente a tutta Italia, in maniera leggera e divertente, scherzando sempre sui dettagli di una lingua che per tanti nostri connazionali è sempre stata ostica ma affascinante.

L’ultimo video di John Peter Sloan prima di morire

Giusto qualche giorno fa, John Peter Sloan aveva lanciato con un ultimo video promozionale JpScuola, una serie di corsi online che permettesse di frequentare le sue lezioni, con il suo metodo, da tutta Italia. Nel video promozionale lo si vede sempre allegro, con la sua solita ironia, promettere ad “adulti, bambini, mamme e bambini, business e aziende” di imparare l’inglese in maniera semplice e gratuita.

“Non c’è mai stato momento migliore per imparare l’inglese – aveva detto – le scuole su Roma e Milano sono chiuse, ma noi andiamo avanti. Tutto online. Ci siamo fatti un sedere così per realizzare questi corsi”.

Non solo video, su Instagram è ancora possibile vedere l’ultimo post di John Peter Sloan che, nonostante le limitazioni dovute al coronavirus, era in studio a registrare un nuovo corso.

Sono tanti i suoi fan che hanno speso qualche parola per lui sotto questi post, salutando per l’ultima volta una persona che, facendoci sempre divertire e strappandoci un sorriso ci ha anche insegnato tanto.

