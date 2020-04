Anche Ivanka Trump si cimenta con la realizzazione delle mascherine. La figlia del presidente degli Stati Uniti d’America si è mostrata sui social mentre cuce questi preziosi dispositivi di protezione individuale, ormai introvabili in commercio. Ma gli utenti notano uno strano dettaglio, che fa scattare ironia e qualche perplessità.

È da giorni che la figlia di Donald Trump si rivolge ai fan sui social per confortarli in questo difficile momento emergenziale e per sensibilizzarli sulle buone pratiche da seguire per limitare il contagio da Covid19.

Proprio nelle scorse ore, Ivanka Trump ha condiviso una foto che la ritrae mentre cuce delle mascherine protettive per sé, utilizzando della comune stoffa.

Thank you for the inspiration @Surgeon_General!

Friends, while cloth face coverings are helpful when out in public, there’s no substitute for social distancing! Let’s protect and take care of one another! 💛#TogetherApart https://t.co/yChH69djpi pic.twitter.com/tOtpMmDKRl

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 8, 2020