Lorella Cuccarini mette un like a un articolo contro la legge sull'omofobia ed Heather Parisi si scatena su Twitter

Nuovo attacco via social di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. L’ex ballerina americana che vive a Hong Kong ha duramente criticato la sua eterna rivale per le sue posizioni politiche. E le parole utilizzate sono davvero poco tenere. Si riapre lo scontro?

Heather Parisi attacca Lorella Cuccarini su Twitter

Tutto è nato da un like. L’ex conduttrice de La Vita in Diretta ha espresso apprezzamento su Twitter a un articolo di Marco Gervasoni, che ha commentato in modo critica la legge contro l’omofobia.

Un clic che è bastato a scatenare le ire di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. “In Italia non c’è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di genere #LGBTQ. Il #DDLZan colma questa lacuna. Spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore, qualunque Amore, minaccia solo chi non lo capisce” ha scritto, mostrando il like della conduttrice.

In Italia non c'è una legge che punisca discriminazioni e violenze per orientamento sessuale genere e identità di genere #LGBTQ

Il #DDLZan colma questa lacuna. Spacciarlo per una legge che uccide la libertà, è negare che l’Amore, qualunque Amore, minaccia solo chi non lo capisce pic.twitter.com/FWUsw9f9rT — Heather Parisi 😷 (@heather_parisi) July 26, 2020

Per ora, Lorella (accusata anni fa di omofobia) non ha replicato al duro attacco della sua ex collega: deciderà di rispondere come fatto in altre occasioni o resterà in silenzio?

Una rivalità storica

Non è la prima volta che Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono protagoniste di diatribe sui social. Già in passato la prima aveva criticato la seconda per le sue posizioni sovraniste. Idee politiche che avrebbero portato Lorella alla conduzioni de La Vita in Diretta e che, mesi dopo, le sarebbero invece costato il posto di lavoro in Rai.

Ma la rivalità tra le due affonda le radici lontane nel tempo, tant’è che Heather non ha mai risparmiato frecciatine alla sua ex collega, coinvolgendo persino Pippo Baudo, con cui entrambe hanno lavorato in passato.