In Italia, l'uso delle mascherine contro il coronavirus non è consigliato a tutta la popolazione, ma solo a chi presenta i sintomi. Heather Parisi spiega cosa succede invece a Hong Kong.

C’è ancora molta confusione in Italia sull’utilizzo delle mascherine per proteggersi dal contagio del coronavirus. Quando e come indossarle? A rispondere a queste e altre domande sul COVID 19 ci pensa il Ministero della Salute, fonte ufficiale per le informazioni sull’emergenza sanitaria. Ma sui social, le interpretazioni sono varie e ad alimentare i dubbi arriva anche un post su Instagram di Heather Parisi. Ad Hong Kong, scrive l’ex ballerina, la mascherina è raccomandata a tutti, a differenza di quanto avviene nel nostro Paese, dove ormai sono introvabili.

Il post di Heather Parisi sulle mascherine contro il coronavirus

Sono settimane che Heather Parisi, pubblica aggiornamenti sulla situazione a Hong Kong in seguito all’emergenza coronavirus. La showgirl si mostra ormai solo con indosso la mascherina per proteggersi dal coronavirus, anche se né lei né la sua famiglia siano stati contagiati.

“Le autorità sanitarie di Hong Kong sono sempre state molto chiare sull’uso della maschera. Sul sito ufficiale del dipartimento della salute di HK si legge: “Indossare la maschera è una delle misure che aiuta a prevenire le infezioni ai tratti respiratori… L’uso può aiutare a prevenire le infezioni trasmesse attraverso il muco e la nebulizzazione. Proteggi te stesso e proteggi gli altri e indossa la maschera in modo appropriato”. A Hong Kong che dista pochissimi km dalla Cina ci sono ad oggi 91 casi (ma sono compresi anche i cittadini rientrati da Wuhan e dal Giappone) e 2 morti. A me pare che non esistano dubbi sull’efficacia straordinaria delle misure di prevenzione fin qui adottate dalle autorità di Hong Kong”

scrive in un recente post su Instagram.

Le indicazioni in Italia

In Italia, invece, la protezione delle vie respiratorie non è consigliata a tutta la popolazione. Il Ministero della Salute ricorda che “l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare le mascherine solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori)”.

Come spiegato sul sito e in un recente spot realizzato dalla Rai in cui è protagonista Amadeus, è fondamentale adottare semplici misure di protezione personale. Tra queste: lavarsi spesso e bene le mani, coprire naso e bocca in caso di tosse e/o starnuti, mantenere una adeguata distanza dalle altre persone.

“L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte” si legge ancora sul sito del Ministero.