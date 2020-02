Heather Parisi si difende bene dal coronavirus? L'ex ballerina va a fare la spesa indossando la mascherina ma non i guanti: fan preoccupati

Heather Parisi continua ad aggiornare i fan su come sia cambiata la sua vita quotidiana dopo il coronavirus. L’ex ballerina vive infatti a Hong Kong dove l’allerta è massima. Ma nell’ultimo video postato su Instagram, c’è un dettaglio che ha messo in allarme qualche follower: Heather ha la mascherina ma non indossa i guanti!

Coronavirus, Heather Parisi senza guanti

Sono settimane ormai che Heather Parisi mostra sui social come si è attrezzata per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La mascherina per evitare il contagio è ormai un accessorio irrinunciabile per lei e la sua famiglia, ogni volta che si esce di casa.

Così eccola insieme al marito, in un supermercato di Hong Kong dove tutti – tranne una giovane ragazza – si aggirano tra gli scaffali con il viso coperto. Né lei né gli altri client del negozio però indossano i guanti e più di qualcuno glielo fa notare.

I commenti dei follower

Il video pubblicato su Instagram ha suscitato commenti ironici ma anche frasi di incoraggiamento, nonostante ci sia chi ritiene poco efficaci le precauzioni di Heather Parisi contro l’emergenza coronavirus.

“Ho visto un reportage sulla RAI e mostrava immagini della Cina ovviamente (ma non ricordo la città) e di come si cerca di limitare la diffusione del virus… Le persone erano coperte dalla testa ai piedi, avevano persino i guanti… Nel tuo video vedo che ad Hong Kong è molto più soft” osserva un utente napoletano.

“Ma a che serve la mascherina se non hai i guanti?” cinguetta un altro fan, mentre qualcuno sottolinea: “Basta che tocchi il carrello che è un ricettacolo di virus e batteri…”.

In risposta a tali preoccupazioni, arriva il commento di un fan che la segue con particolare attenzione: “Lavano le mani di continuo ed usano Dettol (Amuchina) ogni volta che toccano qualcosa fuori casa, carrello compreso. Se ascolti bene Umberto anche in questo video parla di disinfettante”.