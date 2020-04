Meghan ed Harry hanno commesso una imprudenza e qualcuno se n'è approfittato. L'incidente con gli hacker ha messo i due alle strette.

I guai per Meghan ed Harry sembrano non finire mai. L’ultima disavventura li vede mira di un hacker che sta procurando loro non poche noie: l’incidente è stato causato da una frase riguardo il nome del nuovo dominio web della coppia, rivelato forse con troppa leggerezza. Ecco cosa è successo.

Meghan e Harry vogliono aprire un nuovo dominio ma…

Poichè la Regina Elisabetta ha interdetto ai duchi di Sussex l’utilizzo dei loro domini web reali, la coppia ha pensato di aprire un nuovo dominio. In una indiscrezione del The Telegraph compare il nome scelto dai “reietti” – o fuggitivi – della famiglia reale per la loro nuova fondazione filantropica: Archewell.

In men che non si dica, l’operazione è stata sabotata dagli hacker che hanno acquistato il dominio: un incidente che oltre al danno prevede la beffa. Infatti il sito con il dominio “archewellfoundation” rimanda ad un videoclip musicale: “Gold digger” di Kanye West.

In inglese “Gold Digger” significa “cacciatore d’oro” ma è anche una frase idiomatica che indica un “arrampicatore sociale” o qualcuno che intraprende una relazione solo per soldi.

Meghan e Harry, dunque, non solo si son visti soffiare il dominio sotto al naso, ma sono stati anche messi alla berlina dagli hacker.

Critiche per l’annuncio della fondazione: momento non opportuno

Gli utenti hanno denunciato il disservizio ma non senza critiche. Infatti sebbene l’intento della fondazione sia benefico, secondo alcuni la tempistica dell’annuncio è stata inopportuna. Con Boris Johnson ricoverato per COVID-19, il comportamento di Harry e Meghan è sembrato insensibile.

I due si sono difesi dicendosi costretti a rendere ufficiale la dichiarazione a causa dell’indiscrezione del The Telegraph. Ormai la frittata è fatta: il sito è stato oscurato e a Meghan ed Harry non resta che cercare un nuovo dominio e – forse – un nuovo nome per la fondazione.