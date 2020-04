Diverse sorprese spulciando il certificato di nascita del piccolo Archie: non solo luogo e data di nascita, ma anche generalità dei genitori diverse da come si potevano prevedere...!

E’ stato reso pubblico il certificato di nascita di Archie, il primogenito e per ora unico figlio di Harry e Meghan: nonostante si tratti di un documento per definizione pubblico, sulla nascita del piccolo Archie c’era molta curiosità, visto che a quanto pare l’annuncio è stato dato qualche giorno dopo (per permettere alla mamma di riprendersi) e non si sapeva neanche dove precisamente il bimbo fosse nato.

Meghan Markle titolo reale a sproposito sui documenti

Il documento riporta tutti i dettagli: luogo, giorno e ora di nascita e generalità dei genitori. E’ stato lo stesso Harry a registrare il figlio all’anagrafe, come ogni bravo papà dopo la nascita del suo piccolo.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor Birth Certificate Revealed! Archie's birth certificate reveals Duchess of Sussex gave birth at Portland Hospital in Westminster pic.twitter.com/tmcA6qlAI9 — Princess Diana_The Royal Family (@the_Cambridges1) May 17, 2019

Archie è nato il 6 maggio 2019 in una clinica privata, il Portland Hospital, a Westminster: la clinica preferita dalle vip inglesi per partorire, visto il gran numero di servizi di lusso che vengono offerti (compreso il festeggiamento a ostriche e champagne in reparto).

Quello che salta all’occhio è nella parte dedicata alle generalità dei genitori: alla voce impiego della mamma Meghan c’è infatti scritto “Princess of United Kingdom”, un dato palesemente sbagliato. Meghan è infatti Duchessa del Sussex, titolo donatele dalla Regina il giorno delle nozze, ma la Principessa d’Inghilterra è Kate, in quanto moglie dell’erede al trono. Il titolo di Principe spetta solo ad Harry, registrato con il suo nome per esteso, Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Meghan Markle si chiama come il suo personaggio in Suite

Un’altra piccola sorpresa spunta fuori tra le generalità della Duchessa del Sussex: a quanto pare il primo nome di Meghan è Raquel, un nome con cui non l’ha mai chiamata nessuno però, nè in famiglia nè fuori. E per ironia della sorte si tratta del nome del personaggio che la Duchessa ha interpretato fino al 2017 nella serie tv Suits.