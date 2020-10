L'attesa e i commenti al discorso di Giuseppe Conte: utenti e personaggi famosi reagiscono così sui social dopo le parole del premier in diretta tv

Come annunciato, a seguito dell’impennata dei contagi in Itala, il governo ha varato nuove misure restrittive anti-contagio. Un freno alla movida e stop a eventi congressuali, fiere e sagre sono alcuni dei provvedimenti varati con il nuovo DPCM illustrato eri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier si è collegato in diretta, per parlare con la stampa e con gli italiani, proprio come accadeva durante la prima, terribile fase dell’emergenza sanitaria. E ad attenderlo e a commentare i nuovi provvedimenti, anche molti personaggi famosi.

Giuseppe Conte, atteso e commentato anche dai Vip

Era stato annunciato alle 20, ma il collegamento in diretta televisiva è poi slittato poco dopo le 21.30. Molti italiani, impazienti di scoprire quale sarebbe stato il nuovo scenario in cui si sarebbero ritrovati il giorno dopo, hanno atteso davanti alla tv le parole di Conte.

E l’attesa è stata condivisa, come ormai spesso accade, anche sui social, tra preoccupazioni e ironia. Prontissima davanti al piccolo schermo, ad esempio, anche Antonella Clerici che su Twitter lascia trasparire un po’ di apprensione: “Aspettare tutti insieme, in famiglia le parole del premier Conte… un dejavu preoccupante…” scrive la conduttrice.

Aspettare tutti insieme, in famiglia le parole del premier #conte… un dejavu preoccupante… — Antonella Clerici (@antoclerici) October 18, 2020

Anche in casa Ferragnez, tutti impazienti di ascoltare le parole del Presidente del Consiglio: il piccolo Leo, in pigiama sul divano con papà Fedez, chiama il suo nome “Giuseppeeee” nella speranza che si palesi in diretta.

Giuseppe, far aspettare il nostro royal baby non è carino. #Conte pic.twitter.com/sRWcN2dCG6 — mara (@marrmat) October 18, 2020

Dopo l’attesa, i provvedimenti del nuovo DPCM

Il rinvio di oltre un’ora della conferenza stampa di Giuseppe Conte ha creato qualche malumore nel pubblico a casa, ma anche tra gli addetti ai lavori. Cesara Buonamici, ad esempio, che si aspettava di dover cedere la linea al premier durante il TG 5 delle 20 è apparsa piuttosto infastidita dal ritardo. “Ma a Palazzo Chigi è possibile che si stia discutendo sulle misure da prendere fino all’ultimo istante?” chiede infatti la giornalista polemicamente al collega inviato sul posto.

E poi, quando finalmente Conte si è manifestato in tv, non tutti hanno apprezzato le misure varate. C’è chi ritiene che sulla chiusure di piazza e vie a rischio assembramento, il governo abbia deciso di passare la palla ai sindaci, ad esempio.

Ma Salvo Sottile osserva un altro aspetto: “Didattica a distanza per le superiori, turni pomeridiani a scuola, ma sale bingo e centri scommesse aperti fino alle 21. Le priorità di questo paese” ha cinguettato con amarezza.