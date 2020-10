Come annunciato, a seguito dell’impennata dei contagi in Itala, il governo ha varato nuove misure restrittive anti-contagio. Un freno alla movida e stop a eventi congressuali, fiere e sagre sono alcuni dei provvedimenti varati con il nuovo DPCM illustrato eri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier si è collegato in diretta, per parlare con la stampa e con gli italiani, proprio come accadeva durante la prima, terribile fase dell’emergenza sanitaria. E ad attenderlo e a commentare i nuovi provvedimenti, anche molti personaggi famosi.

Foto: Kikapress