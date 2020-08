Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono lasciati?

Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla della crisi con Andrea Damante: la coppia sta affrontando un momento difficile...

Non si sono lasciati, ma è di nuovo crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A confermarlo in un video pubblicato nelle IG Stories è la stessa influencer che ha deciso di rompere il silenzio. Troppe voci sul conto della coppia avrebbero disorientare i fan e così ha deciso di chiarire come stanno le cose. In realtà, non spiega esattamente cosa sia successo con il fidanzato, ma lascia intuire che qualche problema ci sia.

Giulia De Lellis e Andrea Damante non si sono lasciati

È da giorni che le indiscrezioni sulla presunta rottura si rincorrono. Ma a quanto pare Giulia De Lellis e Andrea Damante non si sono lasciati. “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose” esordisce lei in un video pubblicato su Instagram.

Giulia ammette che qualcosa non va nella coppia: “Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla”.

A differenza di quanto fatto in passato, questa volta l’influencer ha deciso di non voler approfondire gli aspetti della sua vita privata con i fan. “Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo, perché vogliamo prima un po’ capirci” annuncia.

Giulia non teme più il gossip

L’atteggiamento è cambiato, perché lei stessa è cambiata. In particolare, Giulia De Lellis ammette che oggi, rispetto a qualche anno fa, non le interessano più i rumors sulla sua storia con Andrea.

“Prima sentivo il bisogno di condividere, di raccontarvi tutto, sennò impazzivo per tutte le voci, le bugie che uscivano. Stavolta vi dico: imparate come ho fatto io, non ascoltate le cose che vi dicono su di me, tanto vi ho sempre detto tutto. (…) Continuerò a condividere con voi tutto, state tranquilli, però quando sarà il momento” ha chiarito.

E per chi se lo stesse chiedendo: no, Andrea non l’ha tradita di nuovo. “La Playstation è intatta” assicura con ironia lei.