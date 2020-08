Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono lasciati?

Non si sono lasciati, ma è di nuovo crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A confermarlo in un video pubblicato nelle IG Stories è la stessa influencer che ha deciso di rompere il silenzio. Troppe voci sul conto della coppia avrebbero disorientare i fan e così ha deciso di chiarire come stanno le cose. In realtà, non spiega esattamente cosa sia successo con il fidanzato, ma lascia intuire che qualche problema ci sia.

LEGGI ANCHE: — L’ultimo post di Andrea Damante e il commento di Giulia de Lellis svela cosa è successo tra i due fidanzati

Foto: Kikapress