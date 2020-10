Patrizia De Blanck è una delle concorrenti del GF Vip 5 ma sapete quanti matrimoni ha avuto? Le prime nozze, tra l'altro, durarono pochissimo...

Prima che pronunciasse quel termine omofobo che potrebbe costarle la squalifica, Patrizia De Blanck è stata una delle concorrenti più amate di quest’ultima edizione del GF Vip. Le sue frecciatine, le battute caustiche e l’ironia hanno fatto della contessa un personaggio esilarante. Ma non tutti conoscono alcuni particolari della sua vita privata, della quale lei parla davvero molto poco.

GF Vip, Patrizia De Blanck e quel matrimonio fugace

Nata il 9 novembre 1940 a Roma, città dove vive, la contessa ha avuto una vita sentimentale piuttosto vivace. La prima volta che ha indossato l’abito bianco è stato quando aveva appena 20 anni e si unì in matrimonio con il baronetto inglese Anthony Leigh Milner.

Le nozze tra i due però non durarono a lungo. La vita matrimoniale della coppia venne interrotta bruscamente dopo qualche mese. Motivo? Patrizia De Blanck, che potrebbe lasciare la casa del GF Vip, trovò suo marito a letto con il migliore amico.

Un tradimento che la contessa non riuscì a perdonare – visto anche la particolarità dell’amante – e che provocò la rottura del matrimonio.

Gli altri amori della contessa

Al GF Vip, Patrizia De Blanck non ha parlato molto della sua vita sentimentale, che è stata caratterizzata da altre importanti relazioni. Nel 1971, si è risposata con Giuseppe Drommi, dal quale ha avuto la sua unica figlia, Giada, spesso in televisione come opinionista e concorrente di reality show.

Tra gli uomini che le avrebbero fatto battere il cuore ci sarebbero anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Alberto Sordi e Franco Califano. Quest’ultimo, tra l’altro, le avrebbe regalato momenti di intensa passione.

Nella casa più spiata d’Italia, la contessa ha mostrato di avere particolare intesa con gli uomini della casa, relazionandosi con ironia soprattutto con i più giovani. Ora però potrebbe doverli salutare: colpa di quel ‘fr*cio’ pronunciato domenica mattina a colazione. Uno scivolone che metterà fine alla sua esperienza nel reality più longevo della tv italiana?