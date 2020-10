Patrizia De Blanck a rischio squalifica dal GF Vip? La contessa ha usato un termine omofobo alla presenza di Tommaso Zorzi: il video con le parole incriminate

Non c’è pace al Grande Fratello Vip. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, potrebbe esserci una terza squalifica in arrivo, per un’altra concorrente. Patrizia De Blanck potrebbe infatti essere a rischio espulsione dalla casa del GF Vip per un termine omofobo utilizzato alla presenza di Tommaso Zorzi. Su Twitter, il video che mostra la contessa pronunciare la parola incriminata, è divenuto virale e sono in tanti a chiedere che lasci la casa.

GF Vip, Patrizia De Blanck e quel termine omofobo

Tutto si è consumato durante la colazione. Doveva essere una tranquilla domenica mattina al GF Vip, ma le parole utilizzate da Patrizia Del Blanck hanno scatenato il putiferio, soprattutto sui social.

La contessa è seduta a tavola e sta mangiano il primo pasto della giornata, dopo essersi appena svegliata. Con lei ci sono Enock e Pierpaolo. A un certo punto, la donna dice: “Del gay, del fr*cio…”. Si gira verso la cucina, dove c’è Tommaso Zorzi in versione pasticcere, poi tossisce e aggiunge: “Senti che voce che mi è venuta!”.

I coinquilini presenti alla scena restano in silenzio, ammutoliti, ma l’influencer, nonostante più lontano ha sentito tutto. Non a caso, chiede conferma: “Cos’ha detto? Del…?”. Patrizia fa finta di nulla e continua fare colazione come nulla fosse. Pierpaolo, di fronte all’insistenza di Zorzi, ammette: “Ha detto quella parola”. Poi lascia il tavolo e va via. Anche Tommaso si allontana, visibilmente amareggiato e rivolgendosi alla contessa esclama: “Non si dice quella parola”.

stanno cercando di eliminare questo video “prova”, continuate a retwittarlo per favore. non deve passare inosservato #gfvip pic.twitter.com/hXqKuMs2kB — reginetta⁷☆彡 (@jenniegng) October 4, 2020

Verso la squalifica?

Uno scivolone questo di Patrizia De Blanck che potrebbe costarle caro e portarla alla squalifica dal GF Vip. Proprio venerdì scorso Denis Dosio è stato costretto ad abbandonare la casa per aver pronunciato una bestemmia. Prima ancora è toccato a Fausto Leali subire l’onta della squalifica per aver utilizzato la parola ne*ro.

Lunedì sera, dunque, potrebbe toccare alla contessa dover lasciare definitivamente il gioco, come chiedono molti telespettatori su Twitter dove la clip con la frase incriminata è divenuta virale. Non resta che aspettare la nuova puntata per scoprire che tipo di provvedimento sarà preso nei confronti della donna.