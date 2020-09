‘Non è molto umano’, Elisabetta Gregoraci su Briatore: svela cosa è successo al funerale della mamma

Al GF Vip Elisabetta Gregoraci rivela che Flavio Briatore l’ha lasciata sola al funerale della mamma: ecco le sue parole sull’ex marito.

Al GF Vip spuntano nuovi dettagli su Elisabetta Gregoraci e la sua rottura con Flavio Briatore: in particolare, l’imprenditore avrebbe fatto un gesto non troppo bello al funerale della mamma dell’allora moglie. Una storia che ha lasciato stupiti un po’ tutti: a raccontarla è stata proprio la showgirl davanti ai coinquilini della casa più spiata d’Italia.

Briatore: il gesto al funerale della mamma di Elisabetta Gregoraci

Praticamente, il giorno del funerale della mamma di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore avrebbe lasciato sola in anticipo l’ex moglie per via di un impegno di lavoro, ovvero l’inaugurazione della discoteca.

Un gesto che Elisabetta ha raccontato tra le lacrime, davanti ai volti sbigottiti degli altri concorrenti del GF Vip: “Per me ci sono cose importanti. Avevo Nathan di un anno, quindi sono andata avanti. Ma da lì ha cominciato a rompersi il giochino, dentro di me ha cominciato a scattare qualcosa. Non ti ho avuto accanto in un momento così tragico…”

Un momento difficile, nel quale lei non ha avuto accanto l’ex marito: “Muore la mamma della tua compagna, di tua moglie, la mamma di tuo figlio. Al funerale, alle quattro di pomeriggio, non dici ‘andiamo’. Sono rimasta un po’ scioccata di questa cosa. Vabbe’ non fa niente. Quello che ti segna ti fortifica”.

Gregoraci al GF Vip: “Briatore ha tutto, ma non è umano”

Infine, però, Elisabetta ha anche descritto il motivo di questo gesto dell’ex marito: “Lui ha mille qualità. È una persona pazzesca, intelligente, vede lungo. Ma non è umano. Ma io l’ho umanizzato molto. Lui aveva tutto ma non aveva gli affetti. Io gli ho dato famiglia, stabilità… Lui non si è giustificato. Ha sempre messo davanti altre cose. Ci sono persone che mettono sempre davanti il lavoro. Poi l’ha capito ma certe cose non le recuperi. Io gli voglio un bene dell’anima, l’ho amato 13 anni, sono ancora legata a lui. Ma quella cosa lì mi ha fatto troppo soffrire”.

Giustificazioni e sentimenti a parte, il fatto che Flavio Briatore abbia lasciato sola Elisabetta Gregoraci al funerale della mamma lascia tutti senza parole. E voi? Come la pensate a riguardo?

foto: Kikapress