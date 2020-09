Il racconto della Gregoraci al GF Vip

Il giorno del funerale della mamma di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore avrebbe lasciato sola in anticipo l’ex moglie per via di un impegno di lavoro, ovvero l’inaugurazione della discoteca.

Un gesto che Elisabetta ha raccontato tra le lacrime, davanti ai volti sbigottiti degli altri concorrenti del GF Vip: “Per me ci sono cose importanti. Avevo Nathan di un anno, quindi sono andata avanti. Ma da lì ha cominciato a rompersi il giochino, dentro di me ha cominciato a scattare qualcosa. Non ti ho avuto accanto in un momento così tragico…”

foto: Kikapress