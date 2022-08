Gerry Scotti attacca la RAI, Rai 1 ‘risponde’ con un film sulla truffa a ‘Chi vuol essere milionario?’ inglese

Gerry Scotti ha debuttato con la nuova edizione di Caduta Libera e una frase rivolta ai colleghi della Rai non è passata inosservata...

La prima puntata della nuova stagione di Caduta Libera ha visto andare in scena una frecciatina tirata da Gerry Scotti i colleghi di casa Rai.

Il game show di Canale 5 aveva congedato il pubblico per la pausa estiva e ora è tornato con nuove puntate e nuovi concorrenti, pronti ad aggiudicarsi il montepremi. Le “terribili” botole sono sempre pronte a inghiottire i concorrenti che vengono eliminati e Gerry Scotti è apparso in grande forma per il suo ritorno in tv dopo la pausa estiva.

Complice una risposta a una domanda del game show che tirava in ballo gli studi Rai intitolati a Raffaella Carrà, il conduttore non ha perso occasione per far notare agli spettatori un piccolo dettaglio.

“Ecco la differenza tra noi è la Rai: noi facciamo domande sulla Rai, loro non le fanno mai su di noi. Si potrebbe fare, ma non avrò mai questa soddisfazione” ha spiegato Gerry Scotti.

Gerry Scotti e la frecciatina, come risponde la Rai

A sorpresa, sugli schermi Rai è andato in onda un film che è sembrata una sorta di risposta velata alle dichiarazioni di Gerry Scotti: si tratta solo di una simpatica coincidenza oppure no?

Su Rai 1 infatti è stata trasmessa la miniserie di “Quiz” che racconta la frode sventata nella versione inglese del game show, che in Italia è diventato celebre grazie anche alla conduzione di Gerry Scotti.

“Non sulla storia, ma sulla truffa al Milionario. È diverso. Chi meglio della concorrente poteva acquistare tale, mediocre, film. Canale 5 ha fatto bene a non considerarlo. Bravi” ha twittato un utente a cui non è sfuggita la presunta risposta della Rai.

