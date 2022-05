Gerry Scotti amaro su Amadeus: quel sassolino dalla scarpa legato a Sanremo. Cosa svela il conduttore di Striscia

Gerry Scotti, la lunga carriera, la tv e il sogno ancora da realizzare: Sanremo

Gerry Scotti è attualmente impegnato nella conduzione di Striscia La Notizia assieme a Michelle Hunziker, quest’ultima però è costretta a qualche giorno di stop causa Covid. Il conduttore è così affiancato per qualche giorno da Valeria Graci, con cui condivide il bancone del tg satirico.

A proposito del suo lavoro e della sua carriera, recentemente Gerry ha concesso un’intervista a Fanpage, dove ha parlato proprio della sua professione, della sua personale battaglia contro il Covid-19 e di altri aspetti legati alla sua lunghissima presenza in televisione.

Gerry Scotti e Sanremo, il conduttore si toglie un sassolino dalla scarpa

Proprio in merito alla tv, Gerry è tornato a parlare del Festival di Sanremo e di come Amadeus, nelle ultime edizioni da lui condotte, non l’abbia mai invitato, a differenza di altri colleghi che invece sono riusciti a salire sul palco dell’Ariston.

“Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo, i ragazzi di Via Massena ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore” ha dichiarato Gerry, ricordando gli albori in cui sia lui che Amadeus debuttavano uno al fianco dell’altro a come speaker a Radio Deejay, durante i gloriosi anni ’80.

Per ora però, Sanremo rimane ancora un sogno da realizzare per Gerry Scotti, ma nella vita mai dire mai.

Foto: Kikapress