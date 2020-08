I paparazzi immortalano Gabriele Rossi e Rocco Casalino a cena insieme, poi una passeggiata e forse un bacio: ecco le foto

Una cena a due, una passeggiata e forse anche un bacio: scoppia il gossip su Gabriele Rossi e Rocco Casalino. L’attore e il portavoce del presidente del Consiglio sono stati beccati insieme per le vie di Roma. A immortalare i due in atteggiamenti piuttosto intimi sono stati gli attentissimi fotografi di Chi. E in copertina, il settimanale, pubblica uno scatto sospetto, in cui sembrano scambiarsi un bacio.

Gabriele Rossi e Rocco Casalino stanno insieme?

Avrebbero cenato insieme, poi una lunga passeggiata per le vie della città eterna. Ma la foto che Chi offre in copertina, sembra raccontare qualcosa in più della serata che Gabriele Rossi e Rocco Casalino hanno trascorso insieme.

I due sono stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto teneri. Gli scatti li mostrano molto vicini, sembra nel momento del saluto. Sono l’uno di fronte all’altro. Si stringono la mano destra e Rocco cinge le spalle di Gabriele con la sinistra. Le labbra quasi si sfiorano. C’è stato un bacio?

Sono entrambi single?

Casalino è stato per lungo tempo legato a Josè Carlos Alvarez, ma proprio di recente la storia è finita. A dare il colpo di grazia alla relazione, che pare avesse già problemi, sarebbe stato lo scandalo mediatico che ha coinvolto il cubano, segnalato dall’antiriciclaggio per operazioni sospette.

Rossi invece è stato molto riservato sulla sua vita privata anche se lo stesso settimanale Chi gli ha attribuito un’amicizia speciale con Gabriel Garko. I due non hanno mai confermato la presunta relazione, ma sono apparsi spesso insieme.

Insomma, Gabriele e Rocco sarebbero ufficialmente single: pronti a una nuova avventura sentimentale?