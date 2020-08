Gabriele Rossi pizzicato con Rocco Casalino

Una cena a due, una passeggiata e forse anche un bacio: scoppia il gossip su Gabriele Rossi e Rocco Casalino. L’attore e il portavoce del presidente del Consiglio sono stati beccati insieme per le vie di Roma. A immortalare i due in atteggiamenti piuttosto intimi sono stati gli attentissimi fotografi di Chi. E in copertina, il settimanale, pubblica uno scatto sospetto, in cui sembrano scambiarsi un bacio.

Foto: Kikapress