Francesco Facchinetti interviene in una rissa: due ragazzini stavano aggredendo un anziano cinese a causa del coronavirus. E finisce male...

Francesco Facchinetti infuriato sui social per un increscioso episodio a cui ha assistito proprio poco fa e che lo ha particolarmente turbato. Come racconta su Twitter e più dettagliatamente nelle IG Stories, un anziano cinese sarebbe stato aggredito da due ragazzini italiani, a causa del coronavirus. Una vicenda inqualificabile che ha mandato su tutte le furie il noto dj.

Il racconto di Francesco Facchinetti sui social

Francesco Facchinetti è piuttosto scosso. Nelle Stories di Instagram racconta quanto avvenuto poco fa in centro nel paese dove vive. Esce per far benzina insieme a un amico e mentre percorreva la strada, nei pressi dell’oratorio, si accorge che c’è una rissa. I due decidono di fermarsi per capire meglio cosa sta avvenendo, ma la scena che si trova davanti lo lascia basito.

Due ragazzini stanno aggredendo un anziano cinese urlando contro frasi inqualificabili, imputando a lui e ai suoi connazionali la diffusone del coronavirus anche in Italia. Francesco prova a far ragionare i due bulletti ma senza successo. Anzi: prima lanciano delle pietre contro l’uomo e poi gli sferrano un pugno, che lo fa cadere rovinosamente a terra.

La reazione di Francesco

“Non ci ho visto più, so che ho 40 anni e sono un padre di famiglia ma li ho presi a schiaffi” sbotta a un certo punto del racconto Francesco Facchinetti.

Il produttore discografico non è pentito di quello che ha fatto: “Lo rifarei ancora, sono due cog**oni. Non me ne frega un ca**o, andatemi pure a denunciare” continua sempre molto agitato.

Poi, la chiosa: “Prima di trarre conclusioni sulle persone, informatevi perché nel nostro Paese c’è un’ignoranza peggio che nel terzo mondo: lì hanno problemi più seri e non si comportano come trogloditi come da noi”.