Originale travestimento di Carnevale nella metro a Milano ispirato al coronavirus, ma gli utenti si dividono sull'idea

Nonostante la psicosi, anche durante l’emergenza coronavirus a Milano non mancano ironia e sarcasmo. La situazione nel capoluogo lombardo è critica: supermercati persi d’assalto, scuole chiuse, bar con orari limitati. La Regione Lombardia sta facendo di tutto per limitare i danni e prevenire ulteriori contagi. Ma la metropolitana resta aperta. E c’è chi si traveste, approfittando del Carnevale, per proteggersi dal contagio.

Coronavirus, maschera di Carnevale anti-contagio a Milano

Sui social sta circolando una singolare foto scattata, sembrerebbe, in un treno della metropolitana a Milano in piena emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE: — Si presenta in tv così, il giornalista su Rai1 fa discutere: cosa ha indossato

Lo scatto mostra tre persone con tute e mascherine protettive, sedute comodamente sui sedili del convoglio, mentre gli altri passeggeri li guardano divertiti.

Una trovata originale per un travestimento di Carnevale che si ispira alla drammatica attualità che ha fatto sorridere alcuni, storcere il naso ad altri.

I commenti sul web

La foto delle maschere ispirate al coronavirus nella metro di Milano è diventata già virale sul web. Molti utenti trovano l’idea dei tre protagonisti davvero simpatica. “È Carnevale, ogni maschera vale” commenta qualcuno piuttosto divertito.

Altri, invece, ritengono che il travestimento sia di pessimo gusto e c’è chi apostrofa i 3 come deficienti.

Infine, qualcuno nota uno strano dettaglio nell’abbigliamento di uno dei ragazzi: “Quello a destra ha un buco nella tuta: è spacciato!”.