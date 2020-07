La notizia della morte di Ennio Morricone rattrista e addolora: l'ultimo concerto del maestro e le sue parole sui prossimi progetti

Lutto nel mondo del Cinema e della Musica. La notizia della morte di Ennio Morricone è piombata come un macigno sui suoi milioni di estimatori in tutto il mondo. Il celebre compositore si è spento all’età di 91 anni, a Roma. Era ricoverato in un clinica a seguito di una caduta che gli aveva causato la rottura del femore. Nella notte tra il 5 e il 6 luglio, non ce l’ha fatta.

Ennio Morricone morte, grave perdita

La morte di Ennio Morricone lascia un senso di nostalgia nell’animo di tutti. Un artista vero, che grazie alla sua musica ha saputo parlare al cuore di ognuno, regalando emozioni.

È stato autore di colonne sonore di film indimenticabili, le cui melodie restano riconoscibili nel tempo. Candidato più volte agli Oscar, riceve la preziosa statuetta alla carriera nel 2007, per poi ritirare nuovamente l’ambito riconoscimento nel 2016 per le musiche di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.

Oggi, nel giorno del lutto, in tanti ne ricordano l’arte, l’eleganza e il talento. Anche la Rai lo celebra con un post su Twitter in cui ripropone una sua esibizione al Senato, mentre dirige l’orchestra che esegue la colonna sonora di C’era una volta in America.

Addio a #EnnioMorricone, straordinario compositore e direttore d'orchestra, Premio Oscar "per i suoi contributi magnifici all'arte della musica da film". pic.twitter.com/Ehuxtp3cen — Rai3 (@RaiTre) July 6, 2020

L’ultimo concerto e i nuovi progetti

Nonostante l’età avanzata, il grande musicista e compositore, che ha incantato intere generazioni, non ne voleva ancora sapere di ritirarsi dalle scene.

Memorabile il concerto al Summer Festival di Lucca, il 29 giungo dello scorso anno: oltre ventimila persone hanno assistito alla sua esibizione, tributandogli una lunga standing ovation.

Era stata annunciata come l’ultima apparizione del maestro, ma lui, in una intervista a La Stampa, sorprese tutti, dichiarando di avere in serbo altri progetti nel prossimo futuro: “Io so che a settembre inizierò un nuovo, grande progetto, poi si vedrà“.

Piani che purtroppo, oggi, a causa della sua morte, Ennio Morricone non potrà portare a termine.