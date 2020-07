Ennio Morricone morte, il compositore ci ha lasciato

Cosa diventeremo dopo la morte? Ennio Morricone rispondeva così in una intervista a Repubblica nel 2014: “Forse saremo musica. “Mi piacerebbe che ci trasformassimo tutti in dei suoni. Non era ciò che sosteneva l’autore da lei citato all’inizio?”. Marius Schneider? “Lui. In fondo, se in origine eravamo dei suoni, mi pare bello pensare che torneremo ad esserlo“.

Foto: Kikapress