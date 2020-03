Emma Marrone Instagram: l’appello in lacrime della cantante salentina ha fatto commuovere tanti utenti. Il video integrale.

Emma Marrone, instagram: l’appello della cantante salentina ha fatto commuovere tanti utenti.

Si è sempre schierata dalla parte dei più deboli, ha sempre dimostrato un impegno sociale e una solidarietà attiva sin da quando ha iniziato a diventare un volto noto, una “vip”, un personaggio influente dello show biz. Anche oggi Emma Marrone su Instagram non smentisce la sua vocazione, il suo animo solidale e lo fa lanciando un appello commosso a tutti i suoi seguaci e non solo.

Emma Marrone, instagram e l’appello

Visibilmente commossa su twitter, la cantante salentina ha invitato i suoi fan e tutti gli italiani a ricordarsi, quando tutto questo sarà passato, che cosa significa essere emarginati, dover scappare dal proprio paese, con un barcone, e non essere accettati.

E intanto @MarroneEmma regala una versione di sé diretta e sincera in diretta #Instagram, in un mini live seguitissimo che ha emozionato tutti.

“Speriamo che questa situazione ci insegni a non girarci più dall’altra parte e ad accogliere le persone che scappano» Brava #Emma 👏🏻 pic.twitter.com/p3kGogbZGk — Salento News (@salento_news) March 15, 2020

Che cosa significa non essere voluti ed essere discriminati per colpe non nostre. Come i migranti, come chi dal proprio paese è costretto a fuggire per guerra, fame e povertà.

Gabriele Muccino difende Emma Marrone

Già in passato Emma Marrone su Instagram si era esposta ed era stata attaccata da alcuni, fortunatamente pochi, haters. La solidarietà dei colleghi e amici non era mancata, tra questi, quella di uno dei registi italiani più noti all’estero, Gabriele Muccino che, in sua difesa, aveva dichiarato: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”.