Coronavirus cosa succederà dopo l'emergenza? Tanti di noi non lo sanno, ma può suggerircelo ciò che sta accadendo a Hong Kong, dove, superata l'emergenza, le reazioni sono queste...

Coronavirus cosa succederà dopo la quarantena? Ce lo chiediamo in molti. E qualcuno nelle ultime ore ha iniziato a darci risposte.

La concentrazione di molti italiani oggi è sulla quarantena, su che cosa fare in questi giorni di “reclusione” forzata, tra un bambino che scalpita per uscire e la necessità di tenerlo lontano dai nonni, tra l’organizzazione dello smart working e la scorta della spesa per non farsi mancare nulla.

Coronavirus cosa succederà dopo l’emergenza?

Ma quando questa piaga passerà, prima possibile ci auguriamo tutti, che cosa succederà? Come ripartirà il paese? Musei, teatro, cinema, eventi sportivi: quando e come ripartirà tutta la macchina sociale in cui quotidianamente vivevamo fino a pochi giorni fa?

Come reagiranno le persone? Si butteranno in strada per festeggiare una rinnovata libertà oppure avranno ancora timore del contagio? Riscopriranno una tanto osannata lentezza oppure si daranno a danze, party e serate sfrenate?

Nessuno di noi lo sa, però possiamo guardare al lontano Oriente e cercare di capire da lì quali sono i possibili scenari che ci si propongono.

Coronavirus passato allarme. Cosa sta succedendo a Hong Kong?

È esattamente quello che ha fatto Heather Parisi, con un post in doppia lingua (italiano e inglese) che ha ricevuto molti commenti dai nostri concittadini.

A Hong Kong la fase del “tutti a casa” è passata.

Ha scritto la showgirl

E’ stata una misura necessaria e fondamentale nell’ottenimento dei risultati fin qui raggiunti. Ora la città comincia a muoversi piano piano. Ma non bisogna abbassare la guardia e il governo di Hong Kong ne è pienamente consapevole. Sembra oramai certo che la chiusura delle scuole sarà FORSE prolungata sino a maggio e che tutte le manifestazioni pubbliche, sportive e non, rimarranno vietate a tempo indeterminato. Il governo di Hong Kong ha anche intrapreso alcune iniziative destinate a risollevare l’economia e tra queste quella di versare sul conto corrente di ciascun cittadino €1,200 come aiuto. Stay safe

Coronavirus cosa succederà dunque? Vediamo positivo e speriamo intanto che l’emergenza passi in fretta.