Coronavirus cosa succederà dopo? Hong Kong

quando questa piaga passerà, prima possibile ci auguriamo tutti, che cosa succederà? Come ripartirà il paese? Musei, teatro, cinema, eventi sportivi: quando e come ripartirà tutta la macchina sociale in cui quotidianamente vivevamo fino a pochi giorni fa?

Come reagiranno le persone? Si butteranno in strada per festeggiare una rinnovata libertà oppure avranno ancora timore del contagio? Riscopriranno una tanto osannata lentezza oppure si daranno a danze, party e serate sfrenate?

Nessuno di noi lo sa, però possiamo guardare al lontano Oriente e cercare di capire da lì quali sono i possibili scenari che ci si propongono.