Elettra Lamborghini bomba sexy con l'abito bianco

"Ma è il tuo vestito da sposa?": fan di Elettra Lamborghini senza parole davanti a quel look da bomba sexy su Instagram

Elettra Lamborghini stupisce i fan su Instagram sfoggiando un look da capogiro. La cantante, che sta per convolare a nozze con Afrojack, si è presentata a un evento con slip e reggiseno bianchi. E qualche utente, conoscendo l’esuberanza della bella ereditiera, ha pensato che fosse il suo abito da sposa.

Elettra Lamborghini e la sexy foto su Instagram

Un reggiseno a fascia, uno slip e una gonna di velo con ampio spacco. Questo l’outifit scelto da Elettra Lamborghini per partecipare a un evento, in cui – come mostrano le sue IG Stories – si è esibita sul palco. Prima della serata, la cantante ha voluto mostrare il suo look ai suoi affezionati fan su Instagram, mandandoli in visibilio.

Quella mise così sensuale che poco lascia all’immaginazione mette in evidenza le sue generose forme, valorizzando anche l’enorme tatuaggio leopardato che campeggia tra gluteo e gamba. “Angelica” si definisce Elettra nella caption, ma i commenti degli utenti la vedono più come un diavoletto tentatore.

Qualcuno, consapevole che dalla Lamborghini ci si può aspettare di tutto e tratto in inganno dal colore bianco dei capi indossati, ha creduto che quello fosse l’abito da sposa. La cantante, infatti, a settembre si unirà in matrimonio con il suo amato Afrojack ma forse neanche lei avrebbe la spregiudicatezza di presentarsi all’altare praticamente in mutande…

Un corpo da favola

Nota per le sue rotondità portate sempre con disinvoltura, the Twerking Queen si sta preparando alle nozze come ogni altra sposa. Ha già fatto la prova dell’abito, in compagnia del grande Enzo Miccio che curerà l’organizzazione dell’evento. E si è anche divertita a fare l’assaggio dei dolci, che saranno serviti al ricevimento.

E nonostante la sua fama di golosa, Elettra Lamborghini si sta rivelando bravissima a seguire la dieta per arrivare in forma al giorno del sì. In realtà, la cantante non ha solo cambiato abitudini alimentari ma anche stile di vita, diventando vegana.