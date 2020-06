Una prova abito diversa dal solito quella documentata sul web da Elettra Lamborghini: tra sughi, Enzo Miccio e amici nascosti sotto la gonna

Elettra Miura Lamborghini aveva già sorpreso i suoi fan annunciando le nozze con il fidanzato Afro Jack, il deejay e producer olandese (vero nome Nick van de Wall). A 26 anni l’ereditiera, ormai lanciatissima nel mondo della musica, sembra quindi pronta al grande passo e ha deciso di documentare tutto sui social network.

Elettra Lamborghini vestito da sposa: il video su Instagram diventa virale

Elettra ha deciso di affidarsi nelle mani esperte di Enzo Miccio ed è quindi volata a Napoli, dove ad aspettarla c’era proprio lui, il wedding planner delle star che è diventato guest star -anche involontaria- dei suoi post social.

In uno di questi Elettra mostra un abito molto ricco e lavorato, di tulle, affermando che con questo potrebbe farci il sugo: tutti ridono, Enzo Miccio compreso, che suggerisce anche di metterle un fiocco sulla testa.

C’è anche un altro momento divertente immortalato dai social di Elettra: quello in cui un amico esce dalla gonna del suo abito da sposa a sorpresa!

Insomma, nessun momento emozionante con le lacrime agli occhi, almeno per ora: quello che Elettra ha mostrato ai suoi fan è più un pomeriggio di divertimento e in molti sono pronti anche a scommettere che non sarà quello l’abito che vedremo indosso alla cantante il giorno delle nozze.

Elettra e Nick si sposeranno a settembre, sul Lago di Garda: per ora della cerimonia si sa molto poco, come d’altronde si sa pochissimo anche del futuro sposo. Lei ha raccontato della proposta arrivata a Natale, davanti a tutta la sua famiglia riunita, a sorpresa: del matrimonio avevano già parlato, ma lei non si aspettava che lui le facesse una proposta così romantica.

Elettra definisce Nick/AfroJack “un bravissimo ragazzo, un santo” e durante la quarantena spesso li abbiamo visti protagonisti insieme delle storie social di lei: la coppia sembra veramente innamorata e siamo certi che grandi sorprese aspettano i fan di Elettra per il suo giorno più bello!